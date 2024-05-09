Samsun Vezirköprü'de Kızılay Sokağı Yarışmaları düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Vezirköprü'de Kızılay Sokağı Yarışmaları düzenlendi

Samsun Vezirköprü\'de Kızılay Sokağı Yarışmaları düzenlendi

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Kızılay Sokak Şenliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen Kızılay Sokağı Yarışmaları, büyük bir katılımla gerçekleşti. Şenlikte öğrenciler çeşitli alanlarda yarışırken, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay İlkyardım stantları da açıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

09.05.2024 22:19
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kızılay Sokak Şenliği Projesi kapsamında Kızılay Sokağı Yarışmaları gerçekleştirildi.

Vezirköprü Kaymakamlığı, Belediye ve Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi tarafından düzenlenen şenlik, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban ile vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından Abdullah Derici Konağı önünde devam eden şenlikte üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul kategorilerinde öğrenciler, çeşitli alanlarda yarıştı.

Şenlikte Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay İlkyardım ve el sanatları stantları açıldı.

Halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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