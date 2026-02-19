Vezirköprü'de Meyve Fidanı Dağıtımı - Son Dakika
Vezirköprü'de Meyve Fidanı Dağıtımı

Vezirköprü\'de Meyve Fidanı Dağıtımı
19.02.2026 14:22
DOKAP ve Vezirköprü Belediyesi, 12.500 fidan dağıtarak meyveciliği geliştirmeyi hedefliyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Meyveciliği Yayma ve Geliştirme Projesi" kapsamında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde fidan dağıtım programı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ilçede meyveciliğin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin artırılması amaçlanırken, 7 bin 500 adet üzüm fidanı ile 45 dönüm telli terbiye sistemli üzüm bağı, 2 bin 400 adet ceviz fidanı ile 70 dönüm ceviz bahçesi, 1000 adet Trabzon hurması fidanı ile 25 dönüm hurma bahçesi ve 1600 adet incir fidanı ile 25 dönüm incir bahçesi kurulması hedefleniyor.

Toplam 12 bin 500 meyve fidanı, 165 dönüm araziye dikilmek üzere 55 çiftçiye ücretsiz olarak teslim edildi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, programda yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üretimi artırmaya yönelik her projeye destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Çiftçilik, Ekonomi, Samsun, Güncel, Son Dakika

