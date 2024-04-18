Samsun\'da silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı

Yabancılar Türkiye'deki Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancıların net hisse senedi alımı 22 Mart haftasından bu yana 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Yabancı yatırımcıların bu alımları, aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret ediyor.