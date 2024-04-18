Samsun\'da silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Samukalan Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreninde M.G. (50 ), B.K. (41) ve R.A'nın (35) bulundurma ruhsatlı tabancalarıyla havaya ateş ettiklerini tespit etti.
İfadeleri alınan ve tabancalarına el konulan M.G, B.K. ve R.A, idari para cezası verildikten sonra serbest bırakıldı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen kapalı grup toplantısında, yaşamını yitiren TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ı anarak başkanlık etti. Bayraktar, uzun yıllar CHP Grubu'nda Grup Müdürü olarak görev yapmıştı.
Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, konuşmasında sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, 2024 yılında da aynı başarıyı beklediklerini belirtti. Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi. Şampiyona 21 Nisan'da sona erecek.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında 9 işçi toprak altında kaldı. TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon başkanlığına AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi.
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