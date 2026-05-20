Vezirköprü\'de Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda S.S'nin (34) ikametinde yapılan aramada 464 gram sentetik uyuşturucu, 66 sentetik ecza hapı, 1 gram esrar, 16 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile ölçüm kabı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli gözaltına alındı.