Vezirköprü'de Uzlaştırma Haftası Etkinlikleri
Vezirköprü'de Uzlaştırma Haftası Etkinlikleri

Vezirköprü'de Uzlaştırma Haftası Etkinlikleri
02.06.2026 13:36
Vezirköprü Adliyesi, Uzlaştırma Haftası'nda bilgilendirme standı kurarak uzlaştırma sistemini tanıttı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Uzlaştırma Haftası etkinlikleri kapsamında Vezirköprü Adliyesi tarafından bilgilendirme standı kurularak vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında bilgi verildi.

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Uzlaştırma Haftası dolayısıyla Vezirköprü Adliyesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Adliye girişinde kurulan stantta vatandaşlara uzlaştırma müessesesinin işleyişi, kapsamı ve sağladığı avantajlar hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Bilgilendirme standını ziyaret eden Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, vatandaşlarla bir araya gelerek uzlaştırmanın amacı ve uygulama süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzlaştırmanın belirli suçlar bakımından uygulanan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu belirten Başsavcı Gümüş, "Uzlaştırma Haftası kapsamında vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla broşürler dağıtarak uzlaştırma müessesesinin nasıl uygulandığı konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Belli suçlarda uzlaştırma müessesesi uygulanmaktadır. Taraflar, tamamen ücretsiz olarak yürütülen bu süreç sonunda uzun yargılama aşamalarına gerek kalmadan dosyalarını kısa sürede sonuçlandırabilmektedir." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta gün boyunca bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. Yetkililer, uzlaştırmanın toplumsal barışın sağlanmasına katkı sunduğunu ve yargı süreçlerinin daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

