Vezirköprü Muhtarları Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Vezirköprü Muhtarları Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar, Muhtarlar Derneğince düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

26.08.2024 21:16
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar, Muhtarlar Derneğince düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla kahvaltı programı düzenlediklerini söyledi.

Kaya, muhtarlardan ve diğer katılımcılardan Vezirköprü için ne yapabileceklerini iyi düşünmelerini istedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de muhtarların birlikteliğinin yerel yönetimlere güç verdiğini belirterek, "İlçemizin sorunlarını çözebiliyoruz. Vezirköprü kalkınmaya çok müsait bir ilçe. İnşallah hep beraber Vezirköprümüzü kalkındıracağız. Birliğimizi beraberliğimizi baltalayacak mekanizmalara fırsat vermeyeceğiz. Muhtarlarımızla temaslarımız sürecek. Muhtarlarımıza her zaman kapımız açık." dedi.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya da bölgede alternatif ürün üretiminin artırılması için sebze hali ve soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, bu sorun çözüldüğünde ilçenin önemli bir pazara dönüşeceğini kaydetti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Haili Kılıç ise kahvaltıda ilçenin ve muhtarların sorunlarının genel olarak tespit edildiğini belirterek, sorunların öncelik sırasına göre çözülmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü Muhtarları Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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