Vezirköprü MYO'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Vezirköprü MYO'da Mezuniyet Coşkusu

Vezirköprü MYO\'da Mezuniyet Coşkusu
17.06.2026 16:05
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Vezirköprü MYO'da mezuniyet töreni yapıldı, öğrenciler yeni başlangıçlara adım attı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kaymakam Özgür Kaya, Vezirköprü MYO yerleşkesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçların kapısını aralayan önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, gençlerin eğitim hayatlarında elde ettikleri kazanımları meslek yaşamlarında başarıya dönüştüreceklerine inandığını dile getirdi.

Vezirköprü MYO Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara ise meslek yüksekokulunun yıllardır bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirdiğine işaret ederek, mezun olan öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimlerle çalışma hayatına önemli katkı sunacağına inandığını söyledi.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde büyük emek harcadıklarını anlatan Özdelikara, mezunların bundan sonraki yaşamlarında da Vezirköprü MYO ailesinin bir parçası olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tören, öğrencilerin keplerini gökyüzüne fırlatması ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Törene OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Ladik MYO Müdürü Prof. Dr. Hanife Nalan Genç, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Yüksekokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hayati Ağca ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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