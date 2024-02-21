Vezirköprü Tapu Müdürlüğü Yenilenen Yüzüyle Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vezirköprü Tapu Müdürlüğü Yenilenen Yüzüyle Hizmet Vermeye Başladı

Vezirköprü Tapu Müdürlüğü Yenilenen Yüzüyle Hizmet Vermeye Başladı

Vezirköprü Hükümet Binası'ndaki Tapu Müdürlüğü, tadilat sonrası büyütülerek kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak yenilendi. Yenilenmiş hizmet birimi sayesinde vatandaşlar, daha iyi, daha kaliteli ve daha sağlıklı koşullarda hizmet alabilecekler.

21.02.2024 09:41  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü Tapu Müdürlüğü tadilat sonrası yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

Vezirköprü Hükümet Binası'ndaki Tapu Müdürlüğü bölümü tadilatla büyütülerek kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak yenilendi.

İlçe Tapu Müdürü Mehmet Sezgin, "Yenilenmiş Tapu Müdürlüğü hizmet birimi vatandaşların, daha iyi, daha kaliteli ve daha sağlıklı koşullarda hizmet alabileceği ve kurumumuza yakışır bir hale getirildi." dedi.

Sezgin, "Yeni hizmet birimimizin bu aşamaya gelmesinde katkısı bulunan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze, Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğümüze, Vezirköprü Kaymakamımız Özgür Kaya'ya ve bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Sezgin, Vezirköprü, Hükümet, Yerel Haberler, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü Tapu Müdürlüğü Yenilenen Yüzüyle Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Vezirköprü Tapu Müdürlüğü Yenilenen Yüzüyle Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement