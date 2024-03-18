Vezirköprü Voleybol Takımı Yıldız Kızlar İl Birincisi Oldu

Samsun'da oynanan Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarında Vezirköprü Voleybol Takımı il birincisi oldu.
Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakaları final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı ile karşılaşan Vezirköprü Voleybol Takımı 3-2'lik skorla Yıldız Kızlar İl Şampiyonu oldu.
Samsun Tekkeköy Bahattin Ekici Spor Salonu'nda oynanan final maçı öncesinde sporculara moral veren Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.
Kaymakam Kaya, nisan ayında yapılacak bölge müsabakalarında Samsun'u temsil edecek Vezirköprü Voleybol Takımı ve sporcularına başarılar diledi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2024'te Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 68 artışla 1190 seviyesine ulaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise KFE bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise İstanbul'da yüzde 54,5, Ankara'da yüzde 85,6 ve İzmir'de yüzde 70,4 artış kaydedildi.
Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta 'Mai ve Siyah', 'Harikalar Mutfağı' ve 'Uçurtmanın Kuyruğu' oyunlarını sahneleyecek. 'Mai ve Siyah' oyunu 21-22 Mart'ta saat 20.30'da ve 23 Mart'ta 15.00 ve 20.30'da, 'Harikalar Mutfağı' oyunu ise 24 Mart'ta 14.00'te Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. 'Uçurtmanın Kuyruğu' ise 19-23 Mart'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Ayrıca, Çanakkale turnesi kapsamında 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' oyunu 20 Mart'ta Biga Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da ve 22 Mart'ta Çanakkale İçdaş Kongre Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da seyirciyle buluşacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın'da son 21 yılda 210 tesis inşa ederek 61 milyar TL değerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında sulama tesisleri, barajlar, göletler ve taşkın koruma tesisleri bulunuyor. Ayrıca, Aydın'ın su kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni barajlar inşa ediliyor ve içme suyu tesisleri tamamlanıyor. Bu projelerle tarımsal üretim potansiyeli artırılırken, taşkın riski azaltılıyor ve enerji üretimi sağlanıyor.
Giresun'un Görele ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından konser düzenlendi. Konserde Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, daha büyük bir kültür merkezi kazandırma niyetlerini dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.
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Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, dilendirilen ya da çalıştırılan çocuk bulunmadığı belirtildi. İl genelinde çocuk işçi çalıştırılabilecek sektörler düzenli olarak denetlenirken, emniyet müdürlüğü, İş-Kur ve Göç İdaresi ile koordinasyon sağlanıyor. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, 16 yaş altı çocukların çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmediğini ve ilde çocukların dilenmediğini ya da dilendirilmediğini belirtti.
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