Tet Saldırısı kurbanı 731 kişi 58 yıl sonra toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tet Saldırısı kurbanı 731 kişi 58 yıl sonra toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1968 Tet Saldırısı'nda hayatını kaybettiği düşünülen 731 kişinin cesedi, Ho Chi Minh'deki Le Thi Rieng Parkı'ndaki toplu mezarlardan çıkarılarak 58 yıl sonra düzenlenen törenle Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vietnam Savaşı sırasında yapılan en geniş askeri harekat olan Tet Saldırısı'nda hayatını kaybettiği düşünülen ve toplu mezarda bulunan 731 kişiye ait cesetler 58 yıl aradan sonra Ho Chi Minh kentinde toprağa verildi.

Cesetler, Ho Chi Minh'de yer alan Le Thi Rieng Parkı'nda bulunan toplu mezarlardan 3 aylık çalışma sonrasında çıkarıldı.

1968'deki Tet Saldırısı'nda hayatını kaybeden kişilere ait olduğu düşünülen cesetlerin defnedilmesi için Le Thi Rieng Parkı'nda tören düzenlendi.

Vietnam Başbakanı Le Minh Hung'un da katıldığı törende 731 kişinin cesedi, Ho Chi Minh Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Yaklaşık 20 yıl süren savaş

Kasım 1955-Nisan 1975 döneminde yaşanan Vietnam Savaşı'nda, asker ve sivil dahil ölü sayısı 1,3 milyon olarak tahmin ediliyor.

Savaş, Çin ve Sovyetler Birliği'nin desteklediği Kuzey Vietnam ile ABD'nin desteklediği Güney Vietnam arasında yapılmıştı.

Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş döneminin sıcak çatışmaları arasında yer alıyor.

Savaşa ABD ordusunun yaklaşık 60 bin asker kaybettiği belirtiliyor. Savaş sonrası ABD, Vietnam'dan çekilmişti.

1954'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki cumhuriyete bölünen ülke, 1976'da "Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti" olarak birleşmişti.

Yaklaşık 100 milyon nüfuslu Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl 30 Nisan, "Kurtuluş ve Birleşme Günü" olarak anılıyor.

Ocak 1968'de binlerce komünist gerillanın Güney Vietnam'ın elindeki önemli kentlere yönelik başlattığı Tet Saldırısı savaştaki o ana kadar yapılmış en geniş kapsamlı askeri harekat olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
Ho Chi MinhVietnamGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:23:34. #7.13#
SON DAKİKA: Tet Saldırısı kurbanı 731 kişi 58 yıl sonra toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei