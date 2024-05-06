Vietnam\'da 560 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Vietnam'da bir fırında yapılan "banh mi" sandviçlerini tüketen 560'tan fazla kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

BBC'nin haberine göre, Vietnam'ın Dong Nai eyaletindeki Long Khanh kenti yetkilileri, 30 Nisan'da bir fırının ürettiği ve ülkenin sevilen sokak lezzetlerinden olan "banh mi" sandviçlerini tüketen ve sağlık durumları kötüleşen kişilerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, zehirlenen 560'tan fazla kişiden 12'sinin durumunun ağır olduğu ve şimdiye kadar 200 kişinin hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Bölge Sağlık Müdürlüğü, durumu ağır olan hastaların kan örneklerinde, taze et, peynir ve meyvelerde bulunabilen "E.coli" bakterisi saptandığını belirtti.

Yetkililer, söz konusu fırının günde ortalama 1100 sandviç ürettiğini ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Geçici olarak kapatılan fırında yapılan ilk incelemelerde, gıda güvenliği ihlalleri tespit edilirken polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

Geleneksel bir Vietnam sokak yemeği olan ve baget ekmeği arasına turşu ve soğuk et ezmesiyle hazırlanan "banh mi" sandviçlerinin, kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bozulduğu tahmin ediliyor.