Vietnam\'da çevre dostu ulaşım Çin menşeli elektrikli motosikletlere tercihi artırıyor

Vietnam'da çevre dostu ulaşım Çin menşeli elektrikli motosikletlere tercihi artırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vietnam'ın daha çevre dostu kentsel ulaşıma geçiş sürecini hızlandırmasıyla Çin menşeli elektrikli motosiklet markaları büyük kentlerde sık görülüyor. Bu markalar rekabetçi fiyatları, geniş model seçenekleri ve Vietnam pazarındaki artan varlıkları sayesinde tercih ediliyor.
HANOİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'ın daha çevre dostu kentsel ulaşıma geçiş sürecini hızlandırmasıyla birlikte Çin menşeli elektrikli motosiklet markaları ülkenin büyük kentlerinin sokaklarında giderek daha sık görülmeye başladı.
Vietnam'da elektrikli motosikletleri tercih edenlerin sayısında artış görülüyor. Çinli markalar da rekabetçi fiyatları, geniş model seçenekleri ve Vietnam pazarındaki giderek artan varlıkları sayesinde daha fazla tercih ediliyor.
Kaynak: Xinhua
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