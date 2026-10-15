Vietnam\'da çevre dostu ulaşım Çin menşeli elektrikli motosikletlere tercihi artırıyor

HANOİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'ın daha çevre dostu kentsel ulaşıma geçiş sürecini hızlandırmasıyla birlikte Çin menşeli elektrikli motosiklet markaları ülkenin büyük kentlerinin sokaklarında giderek daha sık görülmeye başladı.

Vietnam'da elektrikli motosikletleri tercih edenlerin sayısında artış görülüyor. Çinli markalar da rekabetçi fiyatları, geniş model seçenekleri ve Vietnam pazarındaki giderek artan varlıkları sayesinde daha fazla tercih ediliyor.