Vietnam'da Hava Yolu Seferleri Riskte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vietnam'da Hava Yolu Seferleri Riskte

24.03.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gerilim, Vietnam'da jet yakıtı fiyatlarını artırdı, hava yolu seferleri azalabilir.

Vietnam'da hava yolu şirketleri, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı jet yakıtı fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bazı uçuşlarını durdurma veya sefer sıklığını azaltma hazırlığı yapıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar, havacılık sektöründeki yakıt maliyetlerini doğrudan etkilerken, yükselen fiyatlar sektör genelinde baskıya yol açıyor.

VNExpress sitesinin haberine göre Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi Başkan Yardımcısı Do Hong Cam, yaptığı açıklamada, sınırlı yakıt arzının ülke içi hava yollarını yakıt sıkıntısı riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Do Hong Cam, "Havacılık yakıtı fiyatlarının ani yükselişi ve ciddi arz sıkıntıları nedeniyle, Vietnam merkezli hava yolları nisan başından itibaren uluslararası hatlarda yakıt ek ücreti uygulamayı planlıyor." dedi.

Vietnam Hava Yolları, 1 Nisan'dan itibaren iç hatlardaki bazı seferleri durduracak. Haftada 23 sefer de askıya alınacak.

Bamboo Airways ise yakıt fiyatlarının artmaya devam etmesi halinde yoğun saatlerdeki uçuşları korurken, bazı güzergahlarda sefer sıklığını azaltmayı planlıyor.

Bilet fiyatlarında artışların da gündemde olduğu belirtiliyor.

Artan maliyetler karşısında Vietnam'da hava yolu şirketleri, hükümetten çevre ve havacılık yakıt vergilerini azaltmasını, Güneydoğu Asya dışından alınan yakıtın ithalat vergisini kaldırmasını, vergi ödemelerini ertelemesini, faiz desteği sağlamasını, kredileri yeniden yapılandırmasını talep etti.

Malezya da 13 Mart'ta, yakıt fiyatlarının daha da artması durumunda bazı hava yolu şirketlerinin seferlerini azaltma yoluna gidebileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vietnam'da Hava Yolu Seferleri Riskte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:49:39. #7.13#
SON DAKİKA: Vietnam'da Hava Yolu Seferleri Riskte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.