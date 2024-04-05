Vietnam'da Kahvaltı Sonrası Öğrenciler Zehirlendi, Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

HANOİ, 5 Nisan (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimindeki Nha Trang kentinde sokak satıcıları ya da yerel gıda tezgahlarından aldıkları kahvaltılık yiyecekleri yiyen öğrencilerden beşinci sınıf öğrencisi bir çocuk Cuma sabahı hayatını kaybederken onlarcası hastaneye kaldırıldı.
Vietnam Haber Ajansı'na göre, Vinh Truong ilkokulu öğrencilerinden biri Cuma sabahı kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanarak bayıldı.
Okulda öğrenciye ilk müdahale yapılıp, acil durum merkezi aranırken, öğrencinin hastaneye ulaşamadan solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Okuldaki 19 öğrenci de karın ağrısı, kusma ve baş ağrısı belirtileri gösterdikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Tran Hung Dao ortaokulunda da dokuz öğrenci aynı belirtileri gösterdikleri için hastaneye götürüldü.
VnExpress'in haberine göre, doktorlar gıda zehirlenmesinden şüpheleniyor.
Vietnam Haber Ajansı, Cuma günü öğlen saatleri itibarıyla hastanede tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti.
Yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
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