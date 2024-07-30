Vietnam'da maden kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'daki Vinacomin madencilik şirketine ait maden ocağında meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Viet Nam News'in haberie göre, Kuang Ninh eyaletinin Ha Long kentinde yürütülen maden genişletme çalışmaları sırasında kaza meydana geldi.
Kazananın ardından olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, 5 madencinin cesedine ulaştı.
Vinacomin, kazada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul ederken, yetkililer kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor.
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