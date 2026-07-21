Vietnam'da Otobüs Kazası: 7 Ölü

Vietnam'ın Dong Nai bölgesinde, yataklı yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre yetkililer, Dong Nai'de yataklı yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptığını açıkladı.

Çarpmanın ardından otobüste yangın çıktığını belirten yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.