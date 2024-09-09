Yagi Tayfunu'nda Can Kaybı 21'e Yükseldi - Son Dakika
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Yagi Tayfunu'nda Can Kaybı 21'e Yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı. Tayfun nedeniyle birçok ev hasar gördü, tarım alanları sular altında kaldı.

09.09.2024 00:46
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Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Vietnam News internet sitesinin haberine göre, Dere Yönetimi, Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Afetten dolayı 229 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, tayfun nedeniyle 8 bin 17 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaklaşık 110 bin hektarlık pirinç tarlasının sular altında kaldığı kaydedildi.

Tayfundan etkilenen bölge sakinlerinin gıda ve barınma sorununa odaklanıldığı aktarılan açıklamada, ani sel ve toprak kayması açısından yüksek riskli bölgelerde yaşayanların tahliye sürecinin devam ettiği belirtildi.

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmişti.

Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini 7 Eylül'de vuran tayfunun 4 kişinin ölümüne, 95 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Vietnam, Güncel, Dünya, Tarım, Son Dakika

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