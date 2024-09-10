Yagi Tayfunu: Vietnam'da 65 Ölü - Son Dakika
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Yagi Tayfunu: Vietnam'da 65 Ölü

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 65'e çıktığı bildirildi. Afet nedeniyle binlerce ev hasar gördü ve tarım arazileri sular altında kaldı.

10.09.2024 10:46
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Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 65'e çıktığı bildirildi.

VN Express haber sitesine göre, Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden Vietnam'ı etkileyen Yagi Tayfunu hakkındaki son veriler açıklandı.

Açıklamada, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği, kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kuzeydeki birçok nehrin taşma seviyesine yaklaştığı aktarılan açıklamada, afet dolayısıyla 48 binden fazla evin hasar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, binlerce hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı kaydedildi.

Bu arada Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Yagi'nin etkilediği Haiphong kentine giderek hasarların karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onayladı.

50 binden fazla kişi tahliye edilmişti

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmişti.

Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini ise 7 Eylül'de vuran tayfunun 4 kişinin ölümüne, 95 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yagi Tayfunu: Vietnam'da 65 Ölü - Son Dakika

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