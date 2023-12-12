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Vietnam'dan Çin'e tarım ürünleri ihracatı hızla büyüyor - Son Dakika
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Vietnam'dan Çin'e tarım ürünleri ihracatı hızla büyüyor

Vietnam'ın Çin'e tarım ürünleri ihracatı bu yıl içinde hızlı bir büyüme kaydetti. Durian, pirinç, kaju, kahve ve hayvan yemi gibi ürünlerde artış görüldü.

Vietnam\'dan Çin\'e tarım ürünleri ihracatı hızla büyüyor
12.12.2023 - 10:31,
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HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Vietnam'dan Çin'e tarım ürünleri ihracatı bu yıl içinde hızlı bir büyüme kaydetti.

Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) Pazartesi günü bildirdiğine göre söz konusu ürünlerin sevkiyatının önümüzde dönemde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Vietnam Sebze ve Meyve Birliği'nin istatistiklerine dayandırılan haberde, Vietnam'ın Çin'e yaptığı durian ihracatındaki artışın belirli dönemlerde yüzde 161,8'e kadar çıktığı belirtildi.

Birliğin genel sekreteri Dang Phuc Nguyen, Vietnamlı yetkililerin komşu Çin piyasasına resmi kanal üzerinden donmuş durian ve taze Hindistan cevizi ihraç etmek üzere Çin'le görüşmeleri artırdığını ifade etti.

Vietnam'ın Çin'e pirinç satışları da ilk 11 ayda bir önceki yıla göre yüzde 55,2 oranında keskin bir artış sergiledi. Aynı yukarı yönlü trend, yüzde 11,4 ila 42,3 arasında artışla kaju, kahve ve hayvan yemi sevkiyatlarında da görüldü.

VNA'ya göre iki ülke arasında imzalanan protokoller sayesinde Vietnam birçok çiftlik ürününün Çin'e ihracında rekor artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Vietnam'dan Çin'e tarım ürünleri ihracatı hızla büyüyor - Son Dakika
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