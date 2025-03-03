Vietnam'dan Yarı İletken Fabrikası Yatırımı - Son Dakika
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Vietnam'dan Yarı İletken Fabrikası Yatırımı

Vietnam, 12,8 trilyon dongluk yarı iletken çip fabrikası kuracak, 2030 hedeflerine odaklanıyor.

03.03.2025 14:56
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HANOİ, 3 Mart (Xinhua) -- Vietnam, küçük ölçekli bir yarı iletken çip fabrikası kurmak üzere yaklaşık 12,8 trilyon Vietnam dongu (501,2 milyon ABD doları) tutarında yatırım yapacak. Tesis araştırma, tasarım, üretim, paketleme ve test hizmetlerine odaklanacak.

Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre Bilgi ve İletişim Teknolojileri Departmanı Direktörü Nguyen Khac Lich, fabrikaya yatırım yapan işletmelerin destekleneceğini söyledi.

Yetkili, fabrikanın 31 Aralık 2030'dan önce onay alıp üretime geçmesi halinde ülkenin, toplam destek miktarı 10 trilyon dongu (391,6 milyon ABD doları) aşmayacak şekilde toplam yatırımın yüzde 30'unu doğrudan merkezi bütçeden karşılayacağını belirtti.

Vietnam, geçen yıl 2050 vizyonuyla 2030 yılına kadar yarı iletken endüstrisinin geliştirilmesi için strateji yayımlamıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Vietnam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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