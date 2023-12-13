Vietnam, ortak gelecek için inisiyatifleri destekledi

HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Vietnam insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını, ayrıca Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni desteklediğini açıkladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülke tarafından Çarşamba günü açıklanan ortak bildiride, söz konusu öneri ve inisiyatiflerin insanlığın ortak çıkarlarını gözetmeyi amaçladığı, dünya halkları için barış, adalet ve ilerleme davasını teşvik etmeye adanmış olduğu ve tüm ülkelerdeki halkların daha iyi bir dünya inşa etmeye yönelik arzusunu yansıttığı ifade edildi.

Bildiride, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişiminin Birleşmiş Milletler Antlaşması'na, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına uygun olması gerektiği konusunda iki ülkenin de mutabık kaldığı belirtildi.

Bildiride ülkelerin karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğini desteklemesi, birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve farklılıkları barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturması gerektiği vurgulandı.