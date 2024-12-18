Vietnam Savunma Fuarı 2024'te Türk Firmaları

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Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024, dünyanın dört bir yanından birçok ülkenin ve üst düzey resmi delegasyonların katılımıyla gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) açıklamasına göre, 19-22 Aralık'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bu yıl ikincisi düzenlenen fuar kapsamında, dünya savunma endüstrisinin tüm alanlarında ağ oluşturulması, ortaklık kurulması, bilgi paylaşımı yapılması, yeniliklerin ve yeteneklerin keşfedilmesi bekleniyor.

Fuarda ayrıca, savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaların kara, deniz ve hava sektörlerinde geliştirdikleri en son teknolojiler de yer alacak.

Fuarda Türkiye'den 10 firma yer alacak

SSB liderliğinde ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle fuara Türkiye'den ASELSAN, ASFAT, Ateşçi, Femsan, ForenScope Scientific, HAVELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi, ROKETSAN, Sarsılmaz ve TUSAŞ firmaları katılım sağlayacak.

Fuarda, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çeşitli ürünler, başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların dikkatine sunulacak.

Türk resmi heyeti, fuar süresince ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler yapacak. Heyet, Türk savunma sanayisinin sahip olduğu ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunacak ve işbirliği fırsatlarını değerlendirecek.