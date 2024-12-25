Vietnam Tekstil İhracatı %10 Arttı

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HANOİ, 25 Aralık (Xinhua) -- Vietnam Tekstil ve Hazır Giyim Grubu Genel Müdürü Cao Huu Hieu, ülkedeki tekstil ve hazır giyim sektörünün bu yıl önceki yıla göre yüzde 10'dan fazla artışla 44 milyar ABD doları ihracat geliri elde ettiğini açıkladı.

Yerel medyada çıkan haberlerde tekstil ve hazır giyim şirketlerinin fırsatları değerlendirerek şimdiden 2025'in ilk çeyreğin sonuna, hatta ikinci çeyreğine kadar sipariş aldıklarını belirten Cao, sektörün gelecek yıl 47-48 milyar ABD doları ihracat geliri hedeflediğini ifade etti.