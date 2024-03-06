Vietnam, yarı iletken sektöründe işgücü oluşturma planı üzerinde çalışıyor

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HANOİ, 6 Mart (Xinhua) -- Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı, 2030 yılına kadar yarı iletken sektörünün gelişimi için 50.000 kişilik bir işgücü oluşturma planı üzerinde çalışıyor.

Vietnam News gazetesinin Çarşamba günü bakanlığa dayandırdığı haberine göre Ulusal İnovasyon Merkezi, planın temel amacının yerli yarı iletken endüstrisi için yeterli vasıflı işgücü sağlamak ve potansiyel olarak diğer pazarlara işgücü ihracında bulunmak olduğunu söyledi.

Haberde, merkezin direktörü Vu Quoc Huy'un, Viettel High Tech ve FPT Semiconductor gibi şirketlerin yaklaşık 200 çalışanı olduğunu şeklindeki sözlerine yer verildi.

Bakanlığa göre, Güneydoğu Asya ülkesi, 2030 yılına kadar sektöre yaklaşık 50.000 mühendis yetiştirmek için yeterli kaynağa sahip.

Technavio tarafından hazırlanan bir pazar araştırma raporunda, Vietnam yarı iletken pazarının 2021-2025 döneminde yıllık yaklaşık yüzde 6,5 oranında büyüyebileceği öngörülüyor. Ancak insan kaynağı sıkıntısı, Vietnam'daki sektör için en büyük engel olarak öne çıkıyor.