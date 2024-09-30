Vietnamlı Balıkçılara Saldırı - Son Dakika
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Vietnamlı Balıkçılara Saldırı

Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Paracel Adaları yakınında Vietnam'a ait bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi, 10 kişi yaralandı.

30.09.2024 17:16
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Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bulunan tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında Vietnam'a ait balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 kişi yaralandı.

Yerel Tien Phong gazetesinin Vietnamlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Paracel Adaları yakınlarında Vietnam'a ait balıkçı teknesine saldırı gerçekleştirildi.

Yetkili, saldırıda 7'si hafif 10 balıkçının yaralandığını ifade etti.

Saldırganların kimliklerinin henüz bilinmediğini kaydeden yetkili, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor. Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA

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