Vietnamlılar 15 Ekim\'den itibaren Rusya\'ya vizesiz girip 30 güne kadar kalabilecek

HANOİ, 13 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın 15 Ekim'de yürürlüğe girecek vize muafiyeti uygulaması kapsamında Vietnam vatandaşları, vizesiz giriş ve ülkede 30 güne kadar kalma hakkı elde edecek. Uygulama bir yıl boyunca geçerli olacak.

Vietnam Haber Ajansı'nın salı günkü haberine göre, vize muafiyeti uygulaması iş seyahatleri, turizm, etkinliklere katılım ve üçüncü ülkelere transit geçişleri kapsayacak. Çalışma, gazetecilik faaliyetleri, eğitim ve kalıcı oturum amaçlı seyahatler ise bu kapsama girmiyor.

İki ülke arasında an itibarıyla haftada 70'ten fazla direkt uçuş düzenlenirken, bu uçuşlar Rusya'daki çeşitli yerleşim yerleriyle Vietnam'ın başkenti Hanoi, da Nang kenti, Khanh Hoa eyaleti ve Ho Chi Minh kentini birbirine bağlıyor.