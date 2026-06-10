Vinç Devrildi, Trafik Felç Oldu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde millet bahçesi şantiyesindeki vinç yola devrildi.
Düz Mahalle Hükümet Caddesi'nde yapımı süren millet bahçesindeki vinç, henüz bilinmeyen nedenle yola devrildi. Yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu bölgede yaşanan kaza çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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