Vinç Operatörleri Ücret İçin Eylemde - Son Dakika
15.04.2026 17:31
Kule vinç operatörleri, ödemelerini alamadıkları için inşaatta eylem yaptı. Tüm vinçler durdu.

(İSTANBUL) - TOKİ ve Emlak Konut'un farklı illerdeki projelerin de ana firma Karaman İnşaat taşeronu Buğra İnşaat'ta çalışan kule vinç operatörleri, ücretlerini alamadığı iddiasıyla Arnavutköy'deki Sazlıbosna Mahallesi'ndeki inşaatta vinç üzerine çıkarak eyleme başladı.

Olaya ilişkin Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Devrimci Yapı,İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TOKİ ve Emlak Konut'un farklı illerdeki projelerin de ana firma Karaman İnşaat taşeronu Buğra İnşaat'ta çalışan kule vinç operatörleri parasını alamayınca firmaların çalıştığı Sazlıbosna TOKİ projesinde eyleme başladı. Buradan ilgili firma yetkililerini uyarıyoruz. Operatörlerin başına gelebilecek her türlü olumsuzluklardan sizler sorumlusunuz. Emekçileri oyalamaktan vazgeçin, maaşlarını ödeyin. Şantiyede tüm kule vinçler durdu, bomun üzerinde eylem devam ediyor. Ana firma 'Aşağı inin, ödeminizi yapacağız' dese de operatörler sözlerine güvenmiyor. Ana firma ve taşeron firma arasındaki anlaşmazlıktan emekçilerin ödemesi yapılmıyor. Para yatmadan inmeyeceklerini ifade ediyorlar. Şantiyedeki tüm yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. Bu tehlikeli duruma son verin, işçilerin parasını hemen ödeyin."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
