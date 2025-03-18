Viranşehir'de Firari Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan firari şüpheli yakalandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi Ş.A'nın (30), saklandığı ev jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 30 mermi ve 29 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.