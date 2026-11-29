Avusturya'nın başkenti Viyana'da 1000'i aşkın kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etmek için Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla Avusturya'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 1000'i aşkın kişi Viyana'daki "Heldentor" önünde toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Avusturya Temsilciliği binasına doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "Özgür Filistin", "İsrail bombalıyor, Avrupa finanse ediyor" ve "İsrail'e yaptırım" sloganları atarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

Yürüyüşte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimlerinin yazılı olduğu uzun bir beyaz çarşaf açıldı.

Göstericiler ayrıca "Avusturya, bunu gizleyemezsin. Soykırıma imkan sağlıyorsun" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi, İsrail'e yaptırım uygulanması ve Filistin halkının haklarının korunması çağrısında bulunuldu.

Organizatörler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sona erdirilmesini, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını ve Filistinlilerin yerlerinden edildikleri topraklara geri dönüş haklarının tanınmasını talep etti.

"İsrail boykot edilmeli"

Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler de AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriyle Avusturya halkının Filistinlilerle dayanışmasını ortaya koymak istediklerini belirterek, hükümetin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

Uluslararası topluma İsrail'e yönelik boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırım uygulanması çağrısında bulunan Langthaler, "Apartheid sona ermeli ve İsrail boykot edilmeli." dedi.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın insan haklarına saygıyı öngören 2. maddesine dikkati çeken Langthaler, "Bu maddeye uyulsaydı anlaşmanın çoktan askıya alınması ya da feshedilmesi gerekirdi. Bu anlaşmanın sona erdirilmesini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası toplumun artık bu zulme dur demesi gerekiyor"

Merkezi Viyana'da bulunan Avrupa Gençlik Derneğinin Genel Başkanı Arif Şen, AA muhabirine, Filistin halkıyla dayanışma göstermek ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla gösteriye katıldıklarını aktardı.

Avrupa'daki sivil toplum kuruluşları olarak hem gösteriler düzenlediklerini hem de insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Şen, "Devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası toplumun da burada bir sorumluluğu var. Artık bu zulme bir dur denmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Şen, ülkelerin İsrail'e yaptırım uygulaması ve sivil toplum kuruluşlarının boykot çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu haksızlık karşısında, bu zulüm karşısındaki mücadelemiz de sürecektir." görüşünü paylaştı.

"Bu (soykırım) sona erene kadar sokakta olmalıyız"

Viyana'da yaşayan Macar kökenli aktivist Anna da AA muhabirine, Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla gösteriye katıldığına işaret ederek, soğuk ve karlı hava koşullarına rağmen protestoları sürdüreceklerini söyledi.

Anna, "Filistin için bu bitmiyor, Gazze için bu bitmiyor. Hava bizim için soğuk da olsa sıcak da olsa, bu (soykırım) sona erene kadar sokakta olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avusturya hükümeti ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Anna, Gazze'deki sivillerin yardıma ihtiyaç duyduğunu, insanların öldürülmesinden kazanç sağlanmaması gerektiğini vurguladı.