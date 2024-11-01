Viyana'da 2 Polis Nazi İçerikleri Nedeniyle Görevden Uzaklaştırıldı

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 polis memurunun mesajlaşma uygulamaları üzerinden Nazi ve antisemitist içerikler paylaştığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Viyana Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen ay bir kişinin cep telefonunda yapılan incelemede Nazi ve antisemitist paylaşımların tespit edildiği, paylaşımı yapan telefon numarasının bir kadın polis memuruna ait olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Bir erkek polis memurunun da benzer içerikler paylaştığı belirtilen açıklamada, bu 2 polisin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada soruşturma sürecinin sürdüğü aktarıldı. Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki disiplin biriminin 1 ay içinde nihai kararını açıklayacağı, buna göre ya söz konusu memurların ilişkilerinin kesilerek, cezai işlem uygulanacağı ya da soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonlandırılacağı belirtildi.