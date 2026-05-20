Viyana\'da Çerkes Sürgünü Anması

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Çerkes Sürgünü'nün 162. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kafkas Vakfı tarafından Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Viyana Temsilciliği'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan, akademisyen Dr. Zeynel Abidin Besleney'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Dönmez, yaptığı açılış konuşmasında, Kafkaslar denilince dram ve trajediyle kahramanlığın da akıllara geldiğini belirtti.

Dönmez, çok sayıda topluluğun Kafkasya'da yaşadığına dikkati çekerek, bölgede Çerkeslerin büyük zulme maruz kaldığını hatırlattı.

İki milyonun üzerinde insanın zorunlu göçe tabi tutulduğunu anımsatan Dönmez, aradan 1,5 asırdan fazla süre geçmesine rağmen neler yaşadıklarını hala unutmadıklarını kaydetti.

Dönmez, Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybeden binlerce kişiyi rahmetle andı.

Arıhan ise 21 Mayıs 1864'teki insanlık tarihinin en acı sayfalarından birini anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu tarihin, yüz binlerce kişinin yurtlarından koparıldığı, sürgün yollarında hayatını kaybettiği, bir halkın hafızasının susturulmak istendiği bir gün olduğunu dile getiren Arıhan, "Tıpkı bu sene Gazze'de yaşadığımız ve geçmiş senelerde gördüğümüz katliamlar gibi." dedi.

Arıhan, Karadeniz kıyılarında yaşanan bu trajedinin, sadece Çerkes halkının değil, insanlık tarihinin ortak acılarından biri olduğunu vurguladı.

Veysel Arıhan, "Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in söylediği gibi unutulan soykırımlar tekrar eder. Bu söz hafızanın neden yalnızca bir geçmiş muhasebesi değil, aynı zamanda insanlığı ortak geleceğine karşı bir vicdan görevi olduğunu da bizlere hatırlatmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çerkes Sürgünü'nü anlatan film gösterimi yapıldı.

Film gösteriminin ardından Dr. Abidin Besleney, Çerkes Sürgünü'nün tarihini ve o süreçte yaşananları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Programda ayrıca, sürgünü anlatan bir resim sergisi yer aldı.