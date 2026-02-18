Viyana'da Ramazan Coşkusu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.
Avusturya'da yaşayan Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu.
Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nde, Başakşehir Müftüsü Feyyaz İdin tarafından verilen vaazda, ramazanın önemi anlatıldı.
Her yaştan kişinin bulunduğu cemaat, saf tutarak yatsı ve teravih namazını eda etti.
Namaz sonrası okunan dualarla Müslümanlar ramazanın ilk gecesini idrak etti.
