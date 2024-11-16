Viyana'da Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Viyana'da Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu

Viyana\'da Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu

Viyana'da, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla bir sempozyum düzenlendi.

16.11.2024 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Diplomasi Akademisi'nde "Kolektif Hafıza ve Diyaloğun Devamı: Avusturya- Türkiye İlişkileri" başlıklı bir sempozyum düzenlendi.

Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı çerçevesinde Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Akademi ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun açılışında Viyana Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Balca Kurhan Elayouti bir selamlama konuşması yaptı.

İki kısımdan oluşan sempozyumda Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen "Diplomatik Törenlerde Müzik" başlıklı bir dinleti sunuldu.

Programın ilk kısmında Avusturyalı tarihçi Prof.Dr. Arno Strohmeyer, 16-18'inci yüzyıllarda Türkiye ve Avusturya arasındaki diplomatik ilişkileri ele alan bir sunum yaptı.

Strohmeyer, iki ülke arasında uzun süren savaşlar sonrasında başlayan diplomatik ilişkileri 3 kategoride ele alarak, öncelikli olarak taraflar arasında imzalanan barış anlaşmalarının diplomatik ilişkiler açısından atılan ilk adım olduğunu, daha sonra karşılıklı sefirlerin görevlendirilerek ilişkilerin farklı bir boyuta taşındığını anlattı.

Diplomatik ilişkilerde ilerleme kaydedilen 3'üncü evrenin ise araştırmacı, tarihçi ya da gezginler aracılığı ile iki toplum arasında bilgi akışının başlaması olduğunu ifade eden Strohmeyer, Avusturyalı ünlü tarihçi Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall'in 10 ciltten oluşan Osmanlı Tarihi ansiklopedisi ve Evliya Çelebi'nin Avusturya üzerine kaleme aldığı metinleri buna örnek olarak gösterdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır da Avusturyalı ünlü tarihçi Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall'in yaşamı, eserleri ve iki kültüre sağladığı katkıları içeren bir konuşma yaptı.

Kacır, kısaca Hammer olarak da bilinen Avusturyalı tarihçinin Osmanlı tarihi üzerine kaleme aldığı 10 ciltlik eserinin bir baş yapıt olduğunu belirterek, ömrünü doğuya adamış bir entelektüel olduğunu söyledi.

Tarihçi Hammer'in aynı zamanda diplomat, şair, mütercim, seyyah ve koleksiyoncu olduğunu kaydeden Kacır, Hammer'in inançlı bir doğulu gibi yaşadığını, Müslümanların dilinden eksik etmediği "inşallah, maşallah" ifadelerini sıklıkla kullandığını anlattı.

Sempozyumun ikinci kısmında ise Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Onur Ercan da Belgrad Barış Anlaşması'ndan Birinci Dünya Savaşı arasındaki zaman zarfında Osmanlı ve Habsburger devletleri arasındaki diplomatik ilişkileri anlatan bir sunum yaptı.

Avusturyalı Doç. Dr. Erwin Schmidl de cumhuriyetin ilk döneminde iki ülke arasındaki ilişkileri ele alan bir konuşma yaptı.

???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Sempozyum, Avusturya, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Viyana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:59 Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında
22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 05:01:34. #1.13#
SON DAKİKA: Viyana'da Türkiye-Avusturya İlişkileri Sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.