Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri Provaları

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Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri'nin provalarından çeşitli görüntüler
Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri'nin provası Perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Wiener Musikverein'ın Altın Salonu'nda gerçekleştirildi.
Konser 1 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyana'dan bildiriyor. (XHTV)
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