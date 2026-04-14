Vize Sürecinde Tıkanma: Randevu Krizinden Usulsüzlük İddialarına

Son haftalarda vize sürecinde tıkanma yaşanıyor, başvuru sahipleri belirsizlik ve yorucu süreçlerle karşılaşıyor. Vatandaşlar bireysel olarak randevu bulamazken, para devreye girdiğinde randevular anında bulunabiliyor, bu durum meseleyi farklı bir boyuta taşıyor. Schengen vizesinde yaşanan kriz, artık randevuya erişim krizine dönüşmüş durumda; iddialara göre sistemde boş görünen randevular botlar aracılığıyla toplanıp 100 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor.

VFS Global gibi kurumlar şikayetlerin odağında, uygulama farklılıkları ve ek ücret talepleri sorunu ağırlaştırıyor. Örneklerde, pasaport tesliminde yaşanan karmaşalar ve bekleme sürelerinin uzunluğu dikkat çekiyor; bir başvuru için randevu tarihi sekiz ay sonrasına verilebiliyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın konuya müdahale etmesi gerektiği vurgulanıyor, çünkü sorun sadece vize değil, vatandaşın muamelesi ve usulsüz para trafiği iddialarını da kapsıyor.

VFS Global yetkilileri, randevuların düzenli açıldığını ve bot iddialarını kabul etmediklerini savunsa da, sahadaki gerçeklik farklı bir tablo çiziyor. Temel soru, bireysel başvuruda randevu bulamayan vatandaşın, aracılar aracılığıyla aynı sistemden nasıl randevu alabildiğidir, bu da şeffaflık ve adalet endişelerini artırıyor.