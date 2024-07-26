Vize'de Açık Hava Sineması Etkinliği Başladı

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Vize ilçesinde açık hava sineması etkinliği başlatıldı.

Vize Belediyesince tören alanında çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte "Perili Orman" animasyon film gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında açık hava sineması etkinliği başlattıklarını söyledi.

Her hafta bir film gösterimi yapacaklarını ifade eden Özalp, yoğun katılım gösteren yetişkinlere ve çocuklara teşekkür etti.

Özalp, etkinliklerin 14 ağustos tarihine kadar süreceğini belirtti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye 27 Temmuz Cumartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 13.00 ile 18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da kesinti gün ve saatlerinde tedbir almaları istendi.