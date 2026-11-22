Vize'de aile hekimleri hastaneyi gezdi, Başhekim Çetin birimleri anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vize'deki aile hekimleri, Başhekim Dr. Batuhan Çetin'i ziyaret ederek hastanenin işleyişi ve birimleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için ortak çalışma değerlendirildi.
Vize ilçesinde görev yapan aile hekimleri, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Çetin'i ziyaret etti.
Başhekim Çetin, aile hekimlerine hastanenin işleyişi, hizmet sunum süreçleri ve bünyesindeki birimler hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve ortak çalışma kültürünü desteklemek amacıyla sağlık hizmetleri değerlendirildi.
Aile hekimleri hastaneyi gezerek hizmet birimlerini inceledi.
Kaynak: AA
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