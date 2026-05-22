Vize\'de Köylere Hizmet Toplantısı

22.05.2026 11:05
1. Olağan Meclis Toplantısı'nda köylerin sorunları ve 2026 bütçesi görüşüldü.

Vize Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Namık Kemal Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, birliğin 2026 yılı gelir ve gider bütçesi görüşüldü. Bütçeye ilişkin rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Köylerin ihtiyaç ve sorunlarının belirlendiği toplantıda, yatırım ve çalışma programı oluşturuldu.

Balaban, konuşmasında, köylerin geliştirilmesine ilişkin çaba gösteren herkese teşekkür etti.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Pınarhisar ilçesinde "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesince yürütülen proje kapsamında Belediye Başkanı İnsan Talay, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor. ediyor.

Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olduğunu ifade eden Talay, ailelere bebekleriyle birlikte mutlu bir ömür diledi.

Ailelere hediye veren Talay, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

