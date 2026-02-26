Vize'de Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Vize ilçesinde sigara bırakma polikliniği düzenlenen törenle açıldı.

Vize Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen açılış törenine, Kemal Balaban, Vize Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay ile sağlık personeli katıldı.

Balaban, konuşmasında, sigara bırakma polikliniğinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Sağlıklı bir hayat için sigara kullanımının bırakılması gerektiğini ifade eden Balaban, sigara bağımlılığının bir alışkanlık değil, tedavi edilebilir bir hastalık olarak gördüklerini kaydetti.

Balaban ve beraberindekiler, açılışın ardından polikliniği gezdi.