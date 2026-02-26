Vize ilçesinde sigara bırakma polikliniği düzenlenen törenle açıldı.
Vize Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen açılış törenine, Kemal Balaban, Vize Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay ile sağlık personeli katıldı.
Balaban, konuşmasında, sigara bırakma polikliniğinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Sağlıklı bir hayat için sigara kullanımının bırakılması gerektiğini ifade eden Balaban, sigara bağımlılığının bir alışkanlık değil, tedavi edilebilir bir hastalık olarak gördüklerini kaydetti.
Balaban ve beraberindekiler, açılışın ardından polikliniği gezdi.
Son Dakika › Güncel › Vize'de Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?