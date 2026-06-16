Vize'de Sosyal Risk Haritası Toplantısı - Son Dakika
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Vize'de Sosyal Risk Haritası Toplantısı

Vize\'de Sosyal Risk Haritası Toplantısı
16.06.2026 15:35
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Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında sosyal risk haritası toplantısı yapıldı.

Vize'de Sosyal Risk Haritası Toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında, Namık Kemal Ortaokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan sosyal risk haritasına ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda, riskli hanelerin tespiti, müdahalenin etkili bir şekilde planlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü

Kofçaz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Metehan Kılıç, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Seda Ünlü'yü ziyarette bulundu.

Kaymakam Ünlü, ziyarette, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

Özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren jandarma teşkilatına teşekkür eden Ünlü, görevlerinde başarı ve kolaylık diledi.

İlaçlama çalışması

Lüleburgaz'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri haşere ve sinek popülasyonunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Ekipler, larva üreme alanları, su birikintileri, foseptik çukurları ve dere yatakları ilaçlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Politika, Güvenlik, Balaban, Güncel, Yaşam, Çevre, Vize, Son Dakika

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