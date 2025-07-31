Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler G.İ'nin evinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Vize'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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