Vize Kaymakamı Balaban, Çakıllı'daki iplik ve ilaç fabrikalarını gezerek bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Çakıllı beldesindeki iplik ve ilaç fabrikalarını ziyaret ederek üretim alanlarını gezdi. Balaban, yetkililerden üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin bilgi aldı, personele çalışmalarında kolaylık diledi.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, fabrika ziyaretlerinde bulundu.
Balaban, Çakıllı beldesinde faaliyette bulunan iplik ve ilaç fabrikalarını ziyaret etti.
Fabrikaların üretim alanlarını gezen Balaban, personele de çalışmalarında kolaylık diledi.
Balaban, üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Eğitim-Bir-Sen şube yönetiminden ziyaret
Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'i ziyaret etti.
Şimşek, ziyarette, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve eğitim personeli hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdemir, Şube Başkanı Şimşek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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