Vize Kaymakamı Balaban Denetimlerde

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, asayiş denetimlerine katıldı.

Kaymakam Balaban, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Hasbuğa Köyü kavşağında oluşturulan asayiş denetim noktasını ziyaret etti.

Yapılan denetimler hakkında yetkililerden bilgi alan Balaban, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleri ile bir süre sohbet eden Balaban, sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uygun şekilde yolculuk yapmaları uyarısında bulundu.

Balaban ayrıca sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.