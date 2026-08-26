Vize'de kaymakamdan savcılara hoş geldin ziyareti - Son Dakika
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Vize'de kaymakamdan savcılara hoş geldin ziyareti

Vize\'de kaymakamdan savcılara hoş geldin ziyareti
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, yeni göreve başlayan Cumhuriyet savcıları Tayyip Aytekin ve Furkan Şahin'i makamında kabul etti. Savcılara başarılar dileyen Balaban, güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Ayrıca ilçede aile sağlığı merkezleri denetlendi ve Kıbrıs Gazisi Erbil Şahinel ziyaret edildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, ilçede göreve başlayan Cumhuriyet savcıları Tayyip Aytekin ve Furkan Şahin'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, savcılara teşekkür ederek ilçedeki görevlerinde başarılar diledi.

Balaban, ilçenin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Aile sağlığı merkezleri denetlendi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında aile sağlığı merkezleri denetlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aylin Can başkanlığındaki heyet, aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti.

Merkezlerde sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri değerlendirildi. Hizmet süreçleri, yürütülen uygulamalar ve sahadaki ihtiyaçlar hakkında sağlık çalışanlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazi ziyaret edildi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Kıbrıs Gazisi Erbil Şahinel'i iş yerinde ziyaret etti.

Kumaş, şehitlerin emanetleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, devletin tüm imkanlarıyla kahramanların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Şahinel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Furkan Şahin, Güvenlik, Balaban, Güncel, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize'de kaymakamdan savcılara hoş geldin ziyareti - Son Dakika

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