Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit Serdar Gönülal'ın annesini ziyaret ederek isteklerini dinledi. Özdemir, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti. Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ercan Özalp, asfaltlama ve aydınlatma çalışmalarını inceledi. Vize Belediyesi tarafından çocuk parkı yapılıyor. Başkan Özalp, parkın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

11.02.2024 12:08
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Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti.

Özdemir, şehit Serdar Gönülal'ın Kömür köyündeki annesi Gülter Gönülal'ı evinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek bir araya geldiğini ifade eden Özdemir, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Asfaltlamanın tamamlandığı bölümlerde çizgi çalışması yapıldığını ifade eden Özalp, ilçenin yollarını yeniden inşa ettiklerini belirtti.

Cadde boyunca aydınlatma direklerinin montajının da gerçekleştirildiğini anlatan Özalp, Vize'nin güzel bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

Çocuk parkı yapılıyor

Vize Belediyesince çocuk parkı yapılıyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi'nde yapılan çocuk parkındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Parkta çocuklar için oyun grubu ve yetişkinler için spor aletlerinin olacağını ifade eden Özalp, parkı en kısa sürede tamamlamak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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