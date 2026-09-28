Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilkokul öğrencilerine su tasarrufunu anlattı

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilkokul öğrencilerine su tasarrufunu anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vize'de ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve verimli su kullanımı eğitimi verildi. Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlemler ve sağlıklı beslenme anlatıldı, öğrencilere broşür dağıtıldı.
Vize'de ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.
Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.
Öğrencilere, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verildi.
Sağlıklı beslenmenin öneminin de anlatıldığı eğitimin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?