Voleybol Oynarken Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta, voleybol oynadığı sırada dili boğazına kaçan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ömer Faruk A, 18 Mayıs'ta spor salonunda voleybol oynadığı sırada aniden yere yığıldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde dili boğazına kaçtığı belirlenen genç, ambulansla kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ömer Faruk A, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
