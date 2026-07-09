Volkswagen'de Büyük Yeniden Yapılanma - Son Dakika
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Volkswagen'de Büyük Yeniden Yapılanma

09.07.2026 10:21
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VW, maliyet baskısıyla fabrika kapatmayı ve 100.000 işten çıkarmayı planlıyor. Sendikalar protestoda.

Volkswagen'in yüksek maliyetler ve yurtiçinde fazla fabrika kapasitesiyle karşı karşıya kalırken, Çin rekabeti ve ABD'ye otomobil ithalatındaki tarifelerle mücadele etmesi, grubun on yıllardır süren büyüme modelini elden geçirmesi için benzeri görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Perşembe günkü denetim kurulu toplantısında CEO Oliver Blume, Audi ve Porsche markalarını da içeren grupta daha derin kesintileri kabul etmeleri için güçlü işçi fraksiyonunu ikna etmelidir. Ayrıca, son yıllarda temel yatırımlarının piyasa değerinden on milyarlarca avro silinen Porsche ve Piech sahibi ailelerden de baskı görmektedir.

Grubun bugüne kadarki en büyük yeniden yapılanması olacak olan planda, kaynaklar Blume'un dört Alman fabrikasının kapatılmasını ve mevcut sayının iki katı olan 100.000 işten çıkarmayı düşündüğünü belirtiyor. Denetim kurulu, sahip aileler, sendikalar ve Aşağı Saksonya eyalet hükümetinin temsilcilerini içeriyor ve bu da karar almayı zorlaştırıyor. Blume'un son yeniden yapılanma anlaşmasında sendikalar, yönetimden Alman fabrikalarının kapatılmaması taahhüdünü almıştı.

Toplantı öncesinde, Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, ülke genelinde yaklaşık 20 Volkswagen Grubu tesisinde işçileri planlara karşı protesto etmek ve yönetimi Alman üretimini korumaya çağırmak için topluyor. IG Metall Başkanı Christiane Benner, 'Bu, yönetim kuruluna net bir mesaj: Biz izin vermeyeceğiz!' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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