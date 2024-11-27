Volkswagen ve SAIC Ortaklığı 2040'a Kadar Uzatıldı

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SHANGHAİ, 27 Kasım (Xinhua) -- Volkswagen Grubu ve SAIC Motor, Shanghai'daki ortak girişimlerine ilişkin sözleşmeyi 2040 yılına kadar uzatarak uzun dönemli ortaklıklarını daha da güçlendirdiklerini duyurdu.

SAIC Volkswagen, Çin'in ilk binek otomobil ortak girişimi. Sözleşmelerini çarşamba günü ikinci kez yenileyen taraflar, ortak girişim süresini 55 yıla çıkardı.

Volkswagen AG Çin Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Brandstätter, imza töreninde video bağlantısıyla yaptığı konuşmada, "Çin'deki başarımızın temelinde güçlü ve güvene dayalı ortaklıklar bulunuyor. SAIC ile olan uzun soluklu ve başarılı işbirliğimiz, bu ortaklıkların en güzel örneğidir" dedi.

İki şirketin yeni bir sayfa açtığını kaydeden Brandstätter, ortak girişim anlaşmasının uzatılmasının, grubun "Çin'de Çin için" stratejisinde önemli bir kilometre taşı ve Çin'le olan bağlılıklarının sürdüğünün açık bir kanıtı niteliğinde olduğunu belirtti.

SAIC Volkswagen'in 2030 yılına kadar piyasaya 18 yeni otomobil modeli sürmeyi planladığını da ifade eden Brandstätter, bu otomobillerin 15'inin Çin pazarına özel olarak geliştirileceğini dile getirdi.

Brandstätter, "Çin, Volkswagen Grubu'nun küresel stratejisinin temel taşıdır ve öyle kalacaktır" diye konuştu.